Анне Семенович запретили въезд на Украину

Список российских артистов, которым запрещен въезд на Украину, пополнился певицей Анной Семенович, сообщает EG.ru. На сайте "Миротворец" теперь опубликована ее фамилия. Там указывается, что она неоднократно посещала Крым и Донбасс.



Авторы националистического украинского сайта заносят в свою базу всех, кого считают "изменниками страны". Ранее в этот "стоплист" попал диджей Боб Синклер, которого также уличили в посещении Крыма.