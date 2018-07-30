Кухня Путина вызвала переполох

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заинтересовалась рекламным роликом компании Bork, размещенным на YouTube в мае этого года. В нем использовались кадры с участием президента России Владимира Путина.

По словам представителя антимонопольного ведомства, служба проведет проверку и в случае выявления признаков нарушения примет предусмотренные законодательством меры. При этом в ФАС отметили, что никаких жалоб на ролик не поступало.

В мае этого года компания Bork, реализующая бытовую технику премиум-класса, разместила в своем аккаунте на YouTube видеозапись "Bork на кухне президента". В нем Владимир Путин идет к холодильнику, затем направляется к кухонному столу. На протяжении ролика демонстрируется бытовая техника компании, которая находится на президентской кухне.

Кадры были взяты из программы "Центральное телевидение" 2012 года на канале НТВ. Ведущий разговаривал с президентом в самолете, на кухне и бассейне.

Как оказалось, никакого специального меню у президента нет. Его утренний рацион довольно прост: каша, творог, стакан сырых перепелиных яиц. Набор продуктов в холодильнике также не отличается ничем особенным: кефир, молоко, коробка сока, кетчуп. В общем, все то же самое, что и у остальных россиян.





Напомним, в ходе кампании по выборам президента России зимой этого года Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах Владимира Путина за шесть лет. Глава государства заработал за это время 38,5 миллиона рублей.

У президента оказалось 13 счетов в разных банках на общую сумму более 13 миллионов рублей. Кроме того, он владеет 230 акциями банка "Санкт-Петербург". Согласно опубликованному документу, источниками доходов Путина являются зарплата, военная пенсия и доход от банковских депозитов.