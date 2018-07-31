Внуки российского миллиардера живут в нищете

Героиней очередного выпуска ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым стала экс-невестка бизнесмена Тельмана Исмаилова. Екатерина Романова рассказала, что едва сводит с двумя детьми концы с концами.

Женщина восемь лет состояла в отношениях с сыном предпринимателя Сарханом Исмаиловым. У пары родились дочь Руслана и сын Давид. А после разрыва Романова осталась ни с чем.

По словам Екатерины, все имущество из квартиры, где она была прописана вместе с детьми, распродано без ее ведома, сообщает Teleprogramma.pro. Теперь они втроем вынуждены прозябать в скромной съемной квартире.

Примечательно, что Тельман Исмаилов, которого называют "королем Черкизово", об отношениях своего сына ничего не знал, как и о существовании внуков. Теперь экс-невестка хочет добиться финансовой поддержки от богатых родственников.

"Сейчас у нас нет денег купить элементарные вещи, дать детям образование… Ни о каком содержании речи не идет, я лишь пытаюсь добиться того, что положено нам по закону", – заявила Екатерина. Гости студии посоветовали ей нанять адвокатов и подать на бывшего гражданского мужа и свекра в суд.

Появились в студии и сами Руслана и Давид. С экрана они публично обратились к дедушке с просьбой о помощи. В финале передачи Андрей Малахов вспомнил, как Тельман Исмаилов помог его маме, и выразил надежду на то, что, узнав о существовании внуков, миллиардер обязательно поможет и им.