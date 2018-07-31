Голливудские звезды вступились за уволенного режиссера-шутника

Исполнители
ролей супергероев в фильме "Стражи Галактики" написали открытое письмо в
поддержку режиссера Джеймса Ганна, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Кинематографист был уволен за шутки на тему педофилов.
Актер Крис Пратт считает Джеймса Ганна хорошим человеком, хоть и не поддерживает его "старые и неуместные шутки". Обращение также подписали Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин Дизель и Пом Клементьефф.
Врач рассказал правду
Обольстительница чужих мужей продает одежду в соцсетях
В семейной драме нашли много темных пятен
Проекту предоставили новый участок