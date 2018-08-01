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Украина роет себе яму

Фото: GLOBAL LOOK press/Quotsu
Казалось бы, украинские власти сделали все возможное, чтобы дистанцироваться от России как можно дальше. Оказывается, нет: глава СНБО предложил ввести уголовную ответственность за экономическое сотрудничество с Москвой.
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Господину Турчинову кажется, что нужна не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку "страны-агрессора" для тех, кто закупает в России вещи, которые могут производиться на Украине. Политик, сыгравший немалую роль в последнем кровавом Майдане, болезненно отреагировал на то, что филиал "Украинских железных дорог" заключил договор с РЖД на покупку 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник".

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В этом нет ничего удивительного. По данным Государственной службы статистики, с января по май 2018 года больше всего товаров Украина закупила именно в России: общая сумма превысила три миллиарда долларов. Импорт из России вырос почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Украина по-прежнему покупает в России оборудование и запчасти, технику и товары народного потребления. В конце концов, Незалежная потребляет российский газ, при этом гордо заявляя, что покупает его по реверсу из Европы.

Фото: GLOBAL LOOK press/Str

А "Украинские железные дороги" покупают в России не только значки, но и технику для ремонта путей, расходные материалы и много чего еще. После предложения Турчинова о посадках за торговлю с Россией в компании заявили об уже заключенном договоре на покупку электромагнитных реле российской компании "Элтеза" на сумму десять миллионов гривен.

Очевидно, что политика замещения российской продукции, усердно проводимая украинскими властями с 2014 года, провалилась. Сама жизнь доказывает, что Киев не может обойтись без ближайшего соседа. Связи, выстраивавшиеся десятилетиями, разорвать не так-то просто.

Фото: wikipedia.org

Примеров этому не счесть. Стало известно, что украинское военное руководство поздравило солдат агитационным роликом, который практически слово в слово повторяет российское видео. Украинские агитаторы сели в лужу, но пытаются сохранить лицо и говорят, что повторение фраз, взятых из ролика о Войсках специальных операций, на самом деле – тонкий троллинг.


Получается, что Турчинов, предложивший сажать за экономические связи с Россией, тоже пошутил. Или он таким образом готовит действующий режим к отправке в лагеря?

В  первую очередь, по замыслу Кровавого Пастора, посадить следует Петра Порошенко за шоколадную фабрику в России. Его же можно отправить за решетку и за покупку российского газа. Заодно на нары сядут украинские министры, одобряющие сотрудничество с Россией в атомной энергетике.

Александр Турчинов. Фото: wikipedia.org

Сколько бы ни говорили на Украине о разрыве связей с Россией, на практике ничего не получается. Понятно, что большинство громких заявлений представляют собой или предвыборный пиар (в 2019 году на Украине пройдут выборы президента), или попытку заработать очки на европейской политической сцене.

Кстати, о выборах. Александр Турчинов считает, что Россия может попытаться оказать влияние на их результаты. Но тут уж и сказать нечего: видимо, главе СНБО не дают покоя лавры американского прокурора Мюллера, расследующего "сговор" членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами.

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Автор: Александр Комаров1 августа 2018, 07:56

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