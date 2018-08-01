Тысячи жертв: аномальная жара истребляет человечество

Число погибших от жары в ближайшие годы резко возрастет. По самым скромным подсчетам ученых, жертв будут тысячи.

В тропических и субтропических регионах число пострадавших от жгучего солнца к 2080 году станет в пять раз больше. Всему виной – изменение климата и вызванные этим экстремальные погодные явления.

В австралийских городах Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от погодных бедствий, по сравнению с периодом 1971-2010 годов, возрастет на 471%. Жертв станет заметно больше в Индии, Греции, Японии и Канаде. Еще больше усугубят ситуацию сопутствующие аномальной жаре природные катастрофы – засуха и пожары.

Это самый пессимистичный сценарий из тех, которые просчитали ученые из Университета Монаша в Мельбурне. Исследователи разработали модель для оценки количества смертей, связанных с жарой, в 20 странах в период 2031-2080 годов. При этом учитывались объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов при сжигании ископаемого топлива, плотность населения в регионах, а также различные стратегии по смягчению последствий зноя.

Страшных последствий нерачительного хозяйствования человека на планете можно избежать, считают ученые. Они рекомендуют соблюдать Парижское соглашение по климату. В подписанном в 2015 году документе страны договорились не допустить роста средней температуры планеты больше чем на 1,5 градуса.

Если все же потеплеет на два градуса, можно ожидать непредсказуемых изменений, в частности интенсивного таяния ледников и резкого повышения уровня моря. С лица Земли в первую очередь исчезнут населенные острова, следом – прибрежные мегаполисы, пишет EurekAlert.