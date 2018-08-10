Подлое убийство медсестры в Донбассе довело Украину до экстаза

Украинские СМИ ликуют по поводу "ликвидации" санитарной машины ДНР. Погибли три человека, в их числе – 21-летняя девушка-фельдшер.

Убийство Марии Недовой журналисты смакуют с особым удовольствием. "В Донбассе ликвидировали девушку, которая лечила боевиков", – гласят заголовки в украинских изданиях.

В ДНР сообщили, что Мария, ее коллега и водитель выехали на санитарном "Урале" в Набережное. Местной жительнице требовалась срочная помощь – у нее случился сердечный приступ, а фельдшерского пункта в поселке нет.

Когда машина подъезжала к населенному пункту, по автомобилю, на кузов которого были нанесены красные кресты, с позиций 93-й бригады украинской армии выпустили управляемую противотанковую ракету. Погибли все находившиеся в грузовике.

"Они этим гордятся. Ликвидировали они... Ну-ну", - написал в Facebook житель Одессы Юрий Ткачев. "Немыслимо. В это трудно поверить, чтобы вот так, без сомнений, без рефлексии, с гордостью даже сообщать, что убили медсестричку, которая (о ужас!) лечила", – прокомментировал другой пользователь.

"Намеренно выстрелили ПТУР по машине с красным крестом. Это уже подвиг. Убили невооруженную девушку – подвиг в кубе", - написал еще один комментатор.

Пользователи отмечают: руководство некоторых СМИ все же осознало, что читатели могут не разделить их ликования по поводу жестокого убийства невооруженных людей и вдобавок – медиков. С сайта УНИАН новость уже убрали.