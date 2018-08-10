Почему зарезавшие отца сестры Хачатурян стали звездами в России

За драмой, развернувшейся в обычной московской семье, наблюдает вся страна. Россияне сочувствуют трем сестрам, зверски убившим родного отца, и требуют отпустить девушек на свободу.

Многие считают, что жестокость москвичек была оправданной. Мол, отец издевался над девочками и вполне заслужил все то, что они сделали.

В виновности сестер ни у кого сомнений нет, да и барышни хором признаются, что полосовали ножом и колотили молотком родителя до последнего вздоха. Им уже предъявлено обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Теперь девушкам грозит до 20 лет тюрьмы.

Но народ с законом не согласен. В соцсетях нашлись тысячи поклонников сестер-убийц. Россияне восторгаются красотой и решимостью юных душегубок. Диванные бунтари даже придумали, как помочь сестрам. Например, в Twitter запущен флешмоб #трисестры, цель которого – добиться амнистии, а на сайте change.org появилась петиция в поддержку москвичек.

"Когда люди защищаются от насилия и просто пытаются выжить, их наказывают по всей строгости. А самим насильникам все сходит с рук. Девочки оборонялись. Выбора у них не было: либо он их убьет, либо они его", – убежден автор петиции, которую подписали около 15 тысяч человек.

В группах, созданных в соцсетях, народ постит фото сестер Хачатурян и последние новости по делу. Примечательно, что оправдывают насилие не только эмоциональные подростки, но и взрослые люди. Более половины состоящих в группе – россиянки старше 25 лет. "Основная часть подписчиков – замужние женщины, матери. Многим просто стало страшно, что дети могут вот так убить родителей. Мне в личку пишут такие же девочки-подростки, делятся, как над ними измываются отцы", – пояснила психолог Дарья, создавшая одну из групп о сестрах-убийцах.

Объяснить истерию вокруг кровавой драмы в семье москвичей попытался в беседе с сайтом газеты "Комсомольская правда" врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. "Когда человек читает книгу или смотрит фильм, он вольно или невольно отождествляет себя с персонажами произведения. То же происходит и здесь. Люди подсознательно примеряют эту ситуацию на себя, свою семью", – считает специалист.

По его словам, сыграла свою роль и красота девочек. "В истории сестер Хачатурян для многих срабатывает внешний образ: симпатичные девчонки, а папа, негодяй, запрещал им встречаться с парнями, веселиться", – рассказал медик. Однако психотерапевт убежден, что последователей у сестер Хачатурян не будет. "Для людей участие в истории через комментарии в соцсетях – это как компьютерная игра или, например, реалити-шоу. Интернет привнес этот азарт в нашу жизнь, сделал его частью реальности", – отметил он.