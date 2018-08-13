Украина опозорилась с нестреляющим "новейшим оружием"

Грозное "новейшее оружие" Украины оказалось опытным образцом, который даже не может стрелять. Киев обещал принять на вооружение самоходную гаубицу "Богдана" 10 августа.

Украинцам показали нестреляющий образец, на котором не отработаны основные моменты, необходимые для САУ. На "Богдане" отсутствует даже система автоматического заряжания. Странно выглядит и база – КрАЗ с российским двигателем. Все это не укладывается в принятую Киевом концепцию замкнутого цикла производства, заявил военный эксперт и публицист Михаил Жирохов.

По словам специалиста, на парад ко Дню независимости Украины власти вывели "Богдану" только из-за того, что нужно было что-то показать. Единственным достижением оборонки, о котором можно судить по представленному образцу, эксперт называет нарезной ствол отечественного производства.

"До сего дня в стране не производились стволы калибром более 30 миллиметров. Видимо, последние три года благодаря закупкам станков и самое главное – технологий это сделать удалось. К тому же последний год мы наблюдаем и большой прогресс в производстве порохов и боеприпасов, – пишет Жирохов в своей колонке на портале Dsnews.ua.

Специалистам очевидно, что САУ в нынешней комплектации не будет принята на вооружение. Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что примет такое решение 10 августа, но официального сообщения так и не последовало. По одной простой причине - принимать нечего. Представленное орудие даже ни разу не стреляло.

Эксперты не могут представить, как будет выглядеть штат артиллерийской бригады в украинской армии. По их оценкам, немногочисленные "Мста-С" и "Гиацинт-С" доживают свои последние дни. Сказывается износ стволов и невозможность организовать ремонт артиллерийских установок собственными силами.