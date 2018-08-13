Гусар раскрыл связь с вышедшей замуж Поклонской

Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга, считающий себя предводителем движения за возрождения российского гусарства, ранее влюбленный в Наталью Поклонскую, прокомментировал новость о ее браке. Он заявил, что свадьба политика состоялась с его подачи.

прочитано 3137 раз