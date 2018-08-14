"Ты почему себя распустил?": Доренко рассказал о встрече с Путиным

"Малообразованный мальчик" – так назвал известного блогера Юрия Дудя главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. Радиожурналисту не понравилось, что интервью с ним все же появилось на YouTube-канале "вДудь".

Оскорбительными замечаниями в адрес блогера Доренко отметился сразу после съемок интервью. Главред радиостанции заявил, что разговор был скучным и сравнил Дудя с "дедом Пропердыкиным из колхоза имени XXII партсъезда". Журналист сообщил в соцсетях, что попросит известного блогера не публиковать запись их беседы.

Однако интервью все же появилось в Сети 14 августа. Доренко отреагировал бурно. "Не Дудь топ, а я топ! Дудь – малообразованный, не прочитавший ни одной книги мальчик!" – заявил радиоведущий в эфире программы "Полный подъем".

Пользователи его мнения не разделили, большинство поддержало Юрия. Интервью началось с обсуждения финансовых вопросов. Дудь поинтересовался у журналиста, правда ли, что он получает гонорары за участие в эфирах политических ток-шоу на федеральных телеканалах.

"Я иногда бываю очень заинтересован в эфире как личность – мне тогда надо прийти. А бывает, что мне говорят: "Давай-давай, выручай", – заявил радиоведущий. Предположение Дудя о гонораре в 30 тысяч рублей за эфир он опроверг, заявив, что за такую сумму и пальцем не пошевелит. А Дудь, по мнению Доренко, зарабатывает в месяц около десяти миллионов рублей.

Во время интервью выяснилось, что Сергей Доренко относится к президенту России Владимиру Путину как к тренеру. "Я скажу ему: "Привет!", а он скажет: "Почему ты толстый?" Он всегда так говорит: "Почему ты себя так распускаешь?" – вспомнил журналист встречу с главой государства.

Доренко признался, что как-то поинтересовался у Путина, как тому удается держать себя в такой отличной форме. Российский лидер ответил, что помогает только спорт, а вовсе не диеты. И теперь журналист относится к Путину как к своему фитнес-тренеру. А президент, предположил Доренко, воспринимает его как заблудшего ученика.

