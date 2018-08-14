Полковник-миллионер Захарченко отверг обвинения в суде

Полковник Захарченко, который проходит по уголовному делу о коррупционных преступлениях, заявил в Пресненском суде, что ему непонятны предъявленные обвинения. Он считает, что следствие "было основано на предположениях".

"Гособвинитель озвучил лишь версию следствия, данное обвинение абстрактное, я его не признаю", – заявил Захарченко. Подсудимый добавил, что суд должен исследовать сначала письменные материалы и лишь потом приступить к допросу свидетелей, передает агентство городских новостей "Москва". Напомним, что Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Он был арестован в 2016 году по обвинению в получении взятки в размере семи миллионов рублей.