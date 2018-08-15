Пассажиров метро атаковал "юбочный маньяк" (видео)
Мнения комментаторов видео разделились. Женская часть аудитории, естественно, выступила с резким осуждением извращенца. Дамы заявили, что из-за таких негодяев им приходится носить джинсы и отказываться от легких платьев. Их поддержали представители сильного пола. "Представьте, что на видео ваша жена, невеста или сестра", – отмечали некоторые мужчины.
Однако нашлись у маньяка-оператора и защитники. Они считают, что девушки сами провоцируют мужчин на подобные поступки, щеголяя в коротких юбках. По мнению заступников, юбкой может называться лишь тот наряд, который прикрывает колени. А пока пользователи дискутируют, извращенец выкладывает ролики в интернет – видимо, жаждет популярности, передает Telegramм-канал Mash.
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