Лотерейный билет сделал краснодарца мультимиллионером

Почти 75 миллионов рублей выиграл житель Краснодара. Нового героя лотереи "Гослото" искали почти неделю.

Лотерейный билет стоимостью 400 рублей Владимир Шатохин купил в обеденный перерыв. Никаких предчувствий и ощущений, о которых обычно рассказывают победители розыгрышей, у него не было.

Владимир участвует в лотереях много лет, следуя сложившейся доброй традиции. По его словам, еще в 80-х ходили всей бригадой покупать билеты. Правда, признается Шатохин, выиграть что-то стоящее тогда так и не удалось.

Новость о новом лотерейном миллионере прогремела на всю страну еще на прошлой неделе. По итогам тиража стало ясно, что суперприз "6 из 45" в размере 74 696 278 рублей выиграл житель Краснодара. И вот спустя неделю Владимир приехал оформлять выигрыш. Шатохину 64 года, он водитель.

Краснодарец изменил своей давней традиции – выбирать даты рождения близких людей, отмечая числовую комбинацию в билете, – и просто доверился воле случая, зачеркнув числа наобум. А наутро узнал результаты тиража. Тут же позвонил сыну и предложил вместе съездить в Москву. Узнав о цели поездки, Николай не особенно удивился: он уже видел сообщения, что суперприз достался краснодарцу, пишет Life.ru.

Новоявленный миллионер заявляет, что главное везение в его жизни – это большая и дружная семья. Так что и деньги потратят на то, о чем мечтали дети и супруга. Дочери Шатохин намерен купить дом, чтобы жила поближе к родителям, сыну поможет завершить ремонт. А с супругой отправится в путешествие: она давно хотела побывать на Ближнем Востоке.