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Общество

Внезапный шторм опустошил Москву

Фото: GLOBAL LOOK press/incident_brn/ vk.com
На Москву обрушилась непогода. Сильный ветер и ливень стеной буквально опустошили город – люди просто не рискуют выходить на улицы.
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Всего за час характерная для конца лета погода в Москве сменилась небывалым штормом. Порывы ветра, ливень стеной, град и гром произвели на отвыкших от таких фокусов природы жителей столицы неизгладимое впечатление.

Счастливчики, которым повезло переждать буйство стихии у себя дома, активно делятся завораживающими видами бури в социальных сетях. Те, кого непогода застала вне дома, но под крышей, не спешат выходить, даже имея зонтик. Ну а те, кто задержался на работе, как шутят в Сети, готовятся ночевать там же – согласно прогнозам синоптиков, прекратится дождь еще не скоро.

Публикация от Наталья Башлыкова (@n_bashlykova)

Резкое уменьшение числа пешеходов не отразилось на количестве машин. Наоборот, после начала бури город встал в многокилометровых пробках. А ценники на такси, пожаловались потенциальные клиенты, подскочили до неприличных величин.

Впрочем, у этого есть рациональное объяснение – в такую погоду резко возрастает число желающих доплатить, чтобы добраться "от подъезда до подъезда" и провести на улице как можно меньше времени. Повышенный тариф должен хоть как-то помочь с распределением подскочившего спроса. Это, однако, не мешает горожанам возмущаться, что за две минуты в пути, возможно, придется выложить больше 600 рублей.

Автор: Геннадий Куприянов15 августа 2018, 19:24

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