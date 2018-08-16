Соловьев все объяснил потерявшему разум Доренко

Умер Эдуард Успенский 47-летняя Кудрявцева родила Развод Дакоты и Соколовского Степаненко судится с Петросяном Эксклюзив

Самое читаемое

Смерть перечеркнула планы Степаненко
Как бывший муж Бузовой борется с раком
Убитый горем Якубович прогнал жену
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл
Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова
партнеры
Четверг 16 августа
Лента новостей
13:17
В Волгограде автобус насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину
13:12
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
13:06
Яббаров из "Дома-2" бросил беременную Рапунцель и закрутил новый роман
12:58
Житель Подмосковья украл у соседа по палате ключи и обчистил его квартиру
12:35
Мишулина заявила о новой травле Первого канала
12:29
Деревья покалечили четырех москвичей
12:23
45-летняя Высоцкая выглядит как школьница
12:19
Ростовчане засунули водителя в багажник и угнали такси
12:17
Mini Cooper S: Быстрый. Юркий. Твой.
12:02
Двое омичей закурили в кровати и умерли
11:59
Названа новая цель России в Европе
11:53
Звезда сериала "Сваты" опасается за свою жизнь
11:53
"Поломал организм анаболиками ": названа причина болезни Жукова
11:51
Олимпийская чемпионка Шушунова умерла в 49 лет от пневмонии
11:46
Год без Глаголевой: как живут дочери актрисы
11:16
Жасмин показала 21-летнего сына-красавца
11:14
Землю ждет апокалиптическое столкновение с Нибиру
11:07
Транспортный каркас Новой Москвы построят к 2023 году
11:06
Пили вместе: нетрезвый тюменец бросился с ножом на сына
10:54
Опубликовано предсмертное письмо Веры Глаголевой
10:45
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
10:35
Москвич расстрелял тещу и ранил тестя
10:35
В Москве завершился Фестиваль Турции
10:24
В Казани автоледи отправила в больницу мать с двумя детьми
10:21
Лгунья Энистон нелепо оплошала
10:01
В Башкирии от удара молнии загорелась квартира
09:43
Самолет с туристами разбился в Италии
09:37
Май Абрикосов раскрыл большой обман "Дома-2"
09:34
Обнародованы фото избитых отцом-насильником москвичек-убийц
09:24
Звезда фильма "Крестный отец" умерла от рака
09:16
Жена отняла 100 миллионов у нищающего изменника Жукова
08:38
Солнцев довел до тошноты рассказом о сексе с женой-старушкой
08:37
Названа причина расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма
08:31
Шикарная жизнь любовницы Петросяна
22:00
Смертельная тяжба: новое "Простоквашино" могло добить онкобольного Успенского
21:45
Маликов поразил фотографией "беременной" Собчак
21:27
Стало известно число попавших под завал горняков
21:21
К чему снится комета
21:14
Коллега раскрыл сенсационную информацию об Успенском
21:03
На шахте в Свердловской области произошло обрушение
20:51
У Цымбалюк-Романовской появился новый мужчина
20:18
Вайкуле дурачится после скандала с Крымом
20:15
Разбившуюся в ДТП фигуристку сняли на видео
20:09
Названа причина обрушения моста в Италии
19:35
"Я в шоке": Максакову выставили монстром на Первом канале
18:52
Челябинские единороссы помогут семье Березиных
18:46
Меган Маркл уличили в беременности
18:23
Музыкант "Братьев Грим" женился третий раз
18:21
Грузоперевозки в России выведут из "серой" зоны
18:12
Сергей и Матильда Шнуровы официально развелись
17:54
Во Франции юный турист утонул в глубокой яме
17:44
Пригожин восхитился "голым" фото Билана в полупрозрачных трусах
17:42
Начинающий водитель погиб в аварии с грузовиком
17:18
В Екатеринбурге вторые сутки ищут вышедшую на пять минут сотрудницу "Опоры России"
17:00
В ДТП в центре Волгограда пострадала мать с двумя детьми
16:52
В графике Путина неожиданно появилась свадьба
16:45
"Негодяй, самец, похотливый кот": Милонов жестко приложил изменника Соколовского
16:41
Родные не могут пристроить тело умершего Успенского
16:34
Любимые женщины Тимати
16:27
"Единая Россия" показала Путину маленьких героев
16:22
Умер знаменитый летчик-испытатель
16:14
Кожа да кости: исхудавшая Брежнева вызвала оторопь
16:03
Найденный в синяках и с оторванным ухом бизнесмен умер от проблем с сердцем
16:00
Размер пенсий в РФ нужно довести до 20-25 тысяч рублей в ближайшие годы
15:57
"Хорошая жена": Зудина теперь с Домогаровым
15:54
Самбурская завела себе надувного мужчину
15:43
Невзрачную звезду "Папиных дочек" не узнали после преображения
15:32
ЧП в московском метро попало на видео
15:17
"Жить негде": известная российская актриса нелепо оправдалась за шесть абортов
14:48
Захарова лишила США звания супермена
14:40
"Качок в пуантах": Волочкова в старом тряпье напугала паралитическим видом
14:26
Московский Кредитный Банк изменил ставки по ипотеке
14:21
В Казани легковушка снесла фонарный столб
14:20
Загитову и Медведеву столкнули лбами
14:14
Названа причина сбоя в московском метро
13:58
Завернутая в рыболовную сеть Глюк’oZа возбудила народ
13:54
Советский певец Тео Майсте умер в 86 лет
13:52
Известная актриса обнищала и поселилась на дереве
13:51
"Я умираю": инфицированному мужу Бородиной вызвали скорую
13:46
В Ижевске в заброшенном карьере утонул ребенок
13:42
"ЕР" поможет подготовиться к новому учебному году
13:36
Ростовчанин зарезал пенсионерку во дворе дома
13:25
Взбалмошная Гузеева резко высказалась об Успенском
13:22
Пьяная пассажирка избила соседку по купе
13:17
Пригожин о пополнении в семье: Я снова молодой отец
13:12
Пассажиров метро атаковал "юбочный маньяк" (видео)
13:08
Дети уехали от потерявшей рассудок Тереховой
13:07
Госдума нацелена на бездефицитный Пенсионный фонд
13:01
Под Москвой 11-летний мальчик плеснул в костер бензин и загорелся
12:48
Мама Тимати нелицеприятно высказалась о Решетовой
12:47
В московском метро встали поезда
12:44
Проблемы Крымского моста нарастают снежным комом
12:38
Пополневшая Пугачева в Юрмале развлекается с Паулсом
12:33
Кудрявцеву застыдили за деревенское имя для дочки
12:10
Постаревшая Мадонна с тортом на голове довела до тошноты
12:00
Названа главная опасность недосыпания
11:57
Бородина рассказала о падении Бузовой и Собчак
11:52
Названа причина смерти актера Николая Кириченко из сериала "Каменская"
11:37
Московский кредитный банк предложил новую линейку тарифов самоинкассации
11:34
Что будет с курсом рубля
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
"Утру нос Малахову": оборотистую Мазур пригласили вести ток-шоу
Кудрявцеву застыдили за деревенское имя для дочки
У Цымбалюк-Романовской появился новый мужчина
Растрепанную Пугачеву сняли в пижаме в магазине
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Общество

Соловьев все объяснил потерявшему разум Доренко

Владимир Соловьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал нападки на него главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко в Twitter. Журналист считает, что коллега обезумел.
прочитано 1328 раз

Оскорбительную запись с сексуальным подтекстом в свой адрес Соловьев всерьез не воспринимает. По его словам, Доренко – "бедный, несчастный, выживший из ума гражданин".

ПО ТЕМЕ

Скандал у Дудя: Доренко поспорил с Соловьевым о вкусе своего семени

Доренко смертельно оскорбил Дудя

"Ты почему себя распустил?": Доренко рассказал о встрече с Путиным

 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

"Это даже смешно цитировать. Просто удивляет уровень падения", – приводит слова ведущего телеканал "360". Он уверен: суть конфликта в том, что коллега испытывает зависть и далек от понимания реальности.

"Видно, что там какое-то воздействие субстанций на мозги происходит. Он несколько раз уже выдумывал историю о том, что якобы я ему говорил, кто является "телекиллером". Это абсолютное вранье", – подчеркнул Соловьев.

Телеведущий отметил, что обида и зависть давно поглотили в Доренко все, "что было в нем интересного, живого, остроумного".

Скриншот twitter.com

Он напомнил, что когда-то коллега вел программу "Время", а сейчас страшно смотреть на "глубину падения" этого человека. По поводу возможного перемирия с Доренко Соловьев заявил, что мириться просто не с кем.

Как писали Dni.Ru, это далеко не первый заочный спор двух ведущих. На радио Доренко называл Соловьева графоманом за его очередную книгу. Тот указывал на низкие рейтинги радиостанции "Говорит Москва", обвиняя ее главного редактора в зависти к своему успеху на телевидении.

Автор: Валерия Нарская16 августа 2018, 10:13

комментарии

Политика

В графике Путина неожиданно появилась свадьба
Захарова лишила США звания супермена
Лукашенко озверел после нагоняя от Путина
Разведка США выяснила реакцию Путина на встречу с Трампом

Шоу-бизнес

Яббаров из "Дома-2" бросил беременную Рапунцель и закрутил новый роман
Мелочная Степаненко вырывает у загулявшего Петросяна последние часы
Мишулина заявила о новой травле Первого канала
Пугачева зарабатывает 150 тысяч рублей в минуту

Проишествия

Смертоносное обрушение моста в Италии попало на видео
Шепелев вывел сына насильника Хачатуряна на чистую воду
Семья мешает спасению сестер Хачатурян
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна

Lifestyle

Названа причина смерти актера Николая Кириченко из сериала "Каменская"
В последней работе Успенского нашли предсмертную записку
Борющаяся со СПИДом легендарная певица умирает от рака
Как живет сын Виктора Цоя
Шоу-бизнес

Солнцев довел до тошноты рассказом о сексе с женой-старушкой

Скандальная парочка отдыхает в Сочи
Общество

В России впервые разрешили провести гей-парад

Список участников мероприятия формируется
Шоу-бизнес

Жена отняла 100 миллионов у нищающего изменника Жукова

Артист даже продал машину
Шоу-бизнес

Май Абрикосов раскрыл большой обман "Дома-2"

Продюсеры шоу воздействуют на аудиторию различными средствами

Гороскоп

У Цымбалюк-Романовской появился новый мужчина
Малахову посоветовали расстаться с женой
У актрисы Тереховой обнаружили целый букет болезней
Астрологический прогноз с 13 по 19 августа

Фоторепортажи

45-летняя Высоцкая выглядит как школьница
Год без Глаголевой: как живут дочери актрисы
Любимые женщины Тимати
Постаревшая Мадонна с тортом на голове довела до тошноты

Спорт

Загитову и Медведеву столкнули лбами
Уткин раскрыл шокирующие цифры заработка на Первом канале
Чемпион врезал Медведевой за безумную связь с геем
Губерниев опубликовал эротическое фото

Регионы

Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru