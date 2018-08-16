Мозг кипит: гнусная выходка Киева шокировала украинцев

Предложение Киева отменить железнодорожное сообщение между Украиной и Россией шокировало граждан Незалежной. У многих из них в соседней стране живут родственники, кто-то ездит в Россию на заработки. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров поспешил успокоить взволнованных соотечественников: полного разрыва связей не будет.



прочитано 4263 раза