Мозг кипит: гнусная выходка Киева шокировала украинцев
Бывший парламентарий прокомментировал инициативу экс-главы следственного управления Службы безопасности Украины Василия Вовка, который предложил разорвать все связи между Россией и Украиной. По его мнению, прекращения железнодорожного сообщения, о котором говорил недавно министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян, недостаточно. По мнению бывшего сотрудника спецслужб, необходимо закрыть все пограничные переходы.
Килинкаров уверен: Вовк доводит ситуацию до абсурда. "Когда он выступает с заявлением прекратить транспортное сообщение, у людей просто кипит мозг", – сказал экс-парламентарий в эфире НСН, добавив, что в таком случае можно еще потребовать прекратить транзит газа.
Складывающуюся ситуацию он назвал "полностью абсурдной". Вместе с тем Килинкаров полагает, что до полного разрыва дело не дойдет. "По крайней мере, я ни от кого из политиков такого не слышал", – резюмировал бывший парламентарий.
Омелян: Украина рассматривает вариант прекращения ж/д сообщения с Россиейhttps://t.co/Twbuae8qH3 pic.twitter.com/sITL5saMlt— Шарий.net (@sharijnet) 6 августа 2018 г.
Напомним, что о прекращении железнодорожного сообщения между Россией и Украиной говорил в начале августа министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян. По его словам, правительство рассматривает эту меру и примет решение до конца года. Стоит отметить, что между двумя странами не действует авиасообщение. Оно было отменено по инициативе Киева в конце 2015 года.
Директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник отметил, что прекращение железнодорожного сообщения между двумя странами возможно. "Сам ход выборов будет требовать от праворадикальной части украинского политикума усиления антироссийских тезисов", – цитирует политолога RT.
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