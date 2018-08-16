Главный гей России встал в позу из-за скандала с парадом

Стало известно, что глава Новоульяновска Геннадий Деникаев отменил проведение гей-парада в поселке Яблоневый, намеченный на 26 августа. Оказалось, что он не знал о принятом ранее положительном решении главы городской администрации Светланы Косариновой.

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