Необузданный секс россиян на пляже сняли на видео

Разгоряченная парочка прилюдно занялась сексом на пляже в Ливадии, в российской Находке. Остановить любовников не смогли ни охрана, ни многочисленные зрители.

Старт секс-марафону был дан в ресторане. Любовники не обращали внимания на посетителей. Пришлось вмешаться охране, которая выгнала пару из заведения.

Однако необузданные сексоманы не ушли далеко – они облокотились о стену палатки и продолжили так грубо прерванное занятие. Вокруг собрались возмущенные отдыхающие, которые требовали прекратить разврат в общественном месте. Они добились лишь того, что пара перебралась на пляж и заняла более удобную позицию – лежа на песке.

В конце концов любовников прогнали и с пляжа. Но оргия на этом не завершилась – бурный секс продолжился на автостоянке, в припаркованном черном джипе, передает Life.ru.