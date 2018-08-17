Депутаты обсуждают перевод оборонки на гражданские рельсы

Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным принимает участие в обсуждении вопросов снятия законодательных барьеров в сфере диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В совещании, которое проходит в городе Ковров Владимирской области, участвует руководство госкорпорации "Ростех", представители федеральной и региональной исполнительной власти, а также предприятий.



Вместе с Вячеславом Володиным в регион прибыли первый вице-премьер Александр Жуков, зампред нижней палаты, глава фракции "Единой России" Сергей Неверов, руководители думских комитетов по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Спикер начал свой визит с осмотра производственного потенциала Ковровского электромеханического завода. Предприятие славится станкостроительным производством, изготовлением строительно-дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной техники.

В ходе совещания планируется обсудить законопроекты, которые готовятся в этой сфере. Как отмечал Вячеслав Володин, предприятия оборонки высокотехнологичны и обладают достаточными резервами.

Приоритетом, по словам спикера, является выявление барьеров, которые мешают им создавать гражданскую продукцию. "За то время, пока действуют санкции, наше государство смогло решить ряд задач, в том числе по импортозамещению на предприятиях ОПК. Сейчас мы говорим о развитии уже гражданской компоненты", - сказал председатель нижней палаты.

Открывая совещание, спикер подчеркнул, что за счет диверсификации должны создаваться высокотехнологичные рабочие места. "Мы говорим о том, что основными потребителями должны быть медицина, космос, энергетика, авиа‑ и кораблестроение", – сказал он.



Депутаты ГД в ходе поездки в Ковров участвует в обсуждении законодательного регулирования в области диверсификации ОПК. КЭМЗ, контрольный пакет акций которого находится у «Ростеха»,

- один из ярких примеров диверсификации. Доля гражданской продукции в его производстве-более 30% — Государственная Дума (@dumagovru) 17 августа 2018 г.

На необходимость диверсификации предприятий ОПК обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения в январе этого года. По словам главы государства, доля выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонки должна достигнуть 30% к 2025 году.

Для решения поставленной президентом задачи в Госдуме по поручению спикера была создана профильная рабочая группа, которую возглавил первый зампред нижней палаты Александр Жуков. Она занялась анализом законодательства и выработкой конкретных предложений по созданию благоприятных для диверсификации ОПК условий. В состав рабочей группы вошли представители думских комитетов по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по государственному строительству и законодательству и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.