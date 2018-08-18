Яблочный спас 2018: традиции, приметы и рецепты
Согласно православному календарю, праздник приходится на 19 августа, период Успенского поста. Яблочный спас не связан с датой Пасхи и каждый год отмечается в один и тот же день.
Существует множество народных традиций и обычаев, связанных с празднованием Яблочного Спаса. Например, до дня Преображения Господня на Руси строго запрещалось есть яблоки. Верующие старались не есть и других плодов. И только после Божественной литургии в день празднования Яблочного Спаса яблоки, груши, виноград, сливы про традиции освещали в храме, после чего разрешалось употреблять их в пищу.
Есть также народные приметы на Преображение. Считается, если 19 августа будет тепло и сухо, то и осень порадует хорошей погодой, а если пойдут дожди, то и осень будет дождливой. Ясный день без облаков на Яблочный спас прочит суровую, морозную зиму.
Для тех, кто не постится, Dni.Ru подготовили пару рецептов блюд с яблоками от известных шеф-поваров.
Вареники с маком и тар-таром из яблок с эспумой из гречишного меда и липы
от шеф-повара ресторана Modus Андрея Колодяжного
Вам понадобится: для теста – 250 граммов воды, 250 граммов кефира, 30 граммов масла растительного, 400 граммов муки, 80 граммов яиц, 25 граммов меда, 2 грамма соли; для начинки – 300 граммов мака, 5 граммов корицы, 150 граммов сахара, 300 граммов воды; для тар-тара из яблок – 300 граммов яблок, 2 грамма бадьяна, 1 грамм корицы; для эспумы – 1 грамм ксантана, 100 граммов меда гречишного, 50 граммов липы.
Способ приготовления
Итальянский яблочный пирог по-деревенски
от шеф-повара ресторана La Scarpetta Марко Якетта
Вам понадобится: 50 граммов изюма, 175 граммов сахара, 2 яйца, 175 граммов муки пшеничной, половинка лимона, 50 мл молока, 15 граммов сахарной пудры, 30 граммов кедровых орехов, 300 граммов сливочного масла, 450 граммов яблок.
Способ приготовления
Отметим, что приготовленное на Яблочный спас блюдо вовсе необязательно есть самому. Традиционно угощением для Яблочного спаса делились с близкими или отдавали неимущим.
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