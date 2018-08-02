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Общество

Кровавый теракт в метро Петербурга расписали по минутам

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives
Боевики, организовавшие теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, готовили три взрыва. Сработала лишь одна из бомб. Следственный комитет предъявил обвинение участникам преступной группировки.
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Организаторы взрыва в метро Санкт-Петербурга в апреле прошлого года – члены террористической группы, созданной в Сирии. Ее руководитель - уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров. По делу проходят 11 участников группировки, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. Она отметила, что предварительно следствие завершено.

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"Обвиняемые изготовили три взрывных устройства. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов, согласно общему плану и отведенной ему роли, изготовил два взрывных устройства, после чего незаконно пронес их на территорию Петербургского метрополитена", – сказала Петренко.

3 апреля Джалилов установил одну из бомб на платформе станции "Площадь Восстания". Ее предполагалось активировать дистанционно. Однако взрывное устройство не сработало – как отметили в СК, "вследствие конструктивных недостатков". Бомбу обнаружили стражи порядка и приняли меры по обезвреживанию.

Однако у Джалилова было при себе второе взрывное устройство. Террорист сел в вагон поезда и привел в действие бомбу на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт – 1". Погибли 15 человек, 67 получили ранения.

Публикация от Мария Зорина, 28 Лет (@sasha_i_danil_retinoblastoma)

Была и третья бомба. За сутки до теракта Акбаржон Джалилов передал своему подельнику Мухаммадюсуфу Эрматову компоненты взрывного устройства. Эрматов вместе с другими боевиками бомбу собрал, но применить не успел – их задержали спецслужбы, взрывное устройство обезвредили и изъяли, сообщили в СК "Интерфаксу".

11 участникам группировки предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в кровавом деле: организация террористического сообщества, содействие террористической деятельности, теракт, незаконный оборот оружия и взрывных устройств.

Автор: Андрей Евлампиев2 августа 2018, 11:17
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