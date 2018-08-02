Почему не правы противники изменения пенсионной системы

Несколько дней назад в российских городах прошли митинги "Против пенсионной реформы". А незадолго до этого я получила от инициаторов акции приглашение прийти на митинг и рассказать о нем и его целях своим подписчикам. Я пообещала это сделать. Правда, честно предупредила: до своих читателей и подписчиков я постараюсь донести, насколько неправы организаторы митинга.

"Если вам не нравится платить больше, работать дольше, а зарабатывать меньше, если вы не хотите, чтобы вашими деньгами распоряжались без вашего ведома, если вы против дальнейшего роста цен на бензин и массовой слежки за ваши же средства, если вы не любите, когда ваши планы на будущее нарушаются новыми решениями правительства – приходите!" – говорится в призыве на сайте митинга. А теперь давайте по порядку.

Про налоги. Буквально на следующий день после того, как я получила сообщение от организаторов митинга, стало известно, что Госдума утвердила НДС на уровне 20%. Как отмечали авторы закона, необходимость такой меры вызвана падением цен на нефть на мировых рынках более чем на четверть, что, соответственно, привело к снижению поступлений в бюджет. Повышение НДС, по их расчетам, даст бюджету 620 млрд рублей ежегодно. При этом сохраняются льготные ставки (от 0% до 10%) на те виды товаров и услуг, для которых НДС был пониженным и прежде.

Деньги, полученные в результате повышения налога, пойдут в том числе и в Пенсионный фонд. Ведь Дума в тот же день, 24 июля, приняла еще одно решение – о снижении совокупного тарифа страховых взносов с 34% до 30%; тарифы взносов в Пенсионный фонд при этом устанавливаются на уровне 22% вместо 26%. Размер "выпадающих" средств составит более 500 млрд рублей в год, и эту сумму должны покрыть трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд.

С учетом всех новых повышений и понижений абсолютно ясно, что заявления о "налоговом грабеже" оказываются по меньшей мере ошибкой.

К слову, если мы считаем передовой и развитой западную экономику, стоило бы знать и о том, что налоги там существенно выше, чем у нас, – и для бизнеса, и для граждан. Выше в разы. Причем на Западе есть некоторые виды налогов, которые нам и представить трудно. Налог на проживание в определенном районе города. Налог на парковку автомобиля рядом с двором жилого дома. Налог на ремонт асфальта или уборку мусора на прилегающей к дому улице. Налог на домашних животных и так далее. И никому не приходит в голову заявлять о том, что это "налоговый грабеж".

Про пенсионный возраст. "Если вам не нравится работать дольше – приходите!" – заявлено в приглашении на митинг. Мне трудно представить, что должно случиться с офисным работником, для которого оскорбительна мысль о продолжении работы после 55 лет. Мы ведь говорим не о тех, кто трудится на вредных производствах и в тяжелых условиях – у них льготы сохраняются.

Впрочем, многие российские пенсионеры и так продолжают работать после формального ухода на пенсию. Для них пенсия – это, по сути, прибавка к зарплате. А так – они молоды, активны, в большинстве своем здоровы, почему не поработать? Хотя бы те же самые 5-8 лет, на которые предлагается увеличить пенсионный возраст (а чаще – дольше). Напоминать о том, что пенсионный возраст в России – самый низкий мире, считаю, уже как-то избыточно: об этом в последнее время напомнили все. Как и о том, что нынешний пенсионный возраст был установлен в 1930-х годах (и с тех пор не менялся) – а тогда и условия труда, и уровень медицины, и продолжительность жизни были иными, чем сейчас.

Кто-то скажет: пенсионеры работают потому, что на мизерную пенсию не прожить. Но позвольте, а где взять деньги на большие выплаты, если работающих все меньше, а пенсионеров – все больше? При этом еще и налоги предлагается не повышать? Стоит заодно вспомнить и о том, что очень и очень многие наши граждане – как работники, так и работодатели – десятилетиями вообще никаких налогов не платили. Всем удобнее было выдавать и получать зарплаты в конвертах – лишь бы не делиться с государством. Откуда бы при таком раскладе взяться деньгам на ранние и при этом большие пенсии?

В принципе, "не работать дольше" вправе любой человек. Теоретически "пенсию" можно устроить себе хоть в 20 лет – получить, например, наследство, организовать для себя постоянный источник пассивного дохода, выиграть крупную сумму в лотерею, да просто жить на что придется… Не хочешь – не работай, в наше время за это к ответственности не привлекают. Но в этом случае и требовать что-то с государства как-то странно.

Кстати, в большинстве западных стран люди сами заботятся о накоплении своей пенсии. Государство, конечно, не даст умереть им с голоду и совсем уж без крыши над головой не оставит. Но достойная безбедная жизнь в старости – забота самих граждан.

Про рост цен на бензин. Есть внутренний и внешний рынки, есть рыночные законы, и от них (и только от них) зависят цены и их колебания. Тут, как мне кажется, даже нечего комментировать.

Про "слежку" в интернете. Если речь о "пакете Яровой", то нынешний, вступивший в силу, вариант закона существенно мягче первоначального. И по-прежнему правоохранительные органы могут получить доступ к звонкам или переписке только с санкции прокуратуры или суда, а это возможно в случае, если у человека проблемы с законом. Собственно, так происходило и до вступления закона в силу.

Кстати, сейчас у многих недоумение, а то и возмущение, вызывает другое новшество – инициатива взять под контроль движение финансов через счета организаций, индивидуальных предпринимателей и обычных граждан. Но этот момент тесно связан с тем, о чем мы говорили чуть раньше, – с необходимостью решать проблему непрозрачных платежей (а то и полного уклонения от них). И опять же не стоит думать, что это некая российская "придумка" – так живет весь цивилизованный мир. А мы только подходим к тому, чтобы выстраивать свою жизнь "прозрачно" и "по белому" – то есть в соответствии с законом.

Мне лично кажется, мягко говоря, инфантильным, желание работать поменьше, получать побольше, не отчитываться о доходах, не платить налоги и при этом ожидать, что государство окружит вас заботой и решит все ваши проблемы. Если когда-то нечто подобное было возможно хотя бы отчасти – это время закончилось. Пора учиться жить по-новому и играть по цивилизованным правилам.