"Единая Россия" добьется роста пенсий

Рост пенсий должен стать одной из ключевых задач "Единой России". Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал тему совершенствования пенсионной системы чувствительной для каждого россиянина.

"Мы осознаем свою ответственность перед старшим поколением, перед нашими родителями, которые своим трудом создавали богатство нашей страны, ее промышленный потенциал, развивали ее инфраструктуру. Безусловно, наш долг – обеспечить им, сегодняшним пенсионерам, достойный уровень жизни", – заявил Турчак на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций "Единой России".

Встреча была посвящена совершенствованию пенсионной системы в стране. По словам Турчака, принципиальная позиция "Единой России" состоит в том, что государственное пенсионное обеспечение должно быть сохранено.

Это не вопрос для обсуждения, не вопрос для дискуссии. Это обязанность государства, которая гарантирована Конституцией.

Турчак пообещал, что все вопросы совершенствования пенсионной системы будут обязательно обсуждаться с людьми. "Мы как ответственная политическая сила не могли устраниться от такого обсуждения и внесения таких предложений, которые максимально защитят простого человека", – сказал политик.

Он также напомнил, что с начала июля партия запустила широкое обсуждение настройки пенсионного законодательства в регионах. Уже проведено более 400 дискуссий разного уровня, включая большие города и сельские поселения, в которых приняли участие более 30 тысяч гражданских активистов, представителей профсоюзов и депутатов-единороссов всех уровней.

«Единая Россия» продолжает широкое обсуждение изменений в пенсионную систему.

Делимся с вами промежуточными итогами.



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По информации Турчака, сотни тысяч граждан смогли высказать свои предложения на встречах с депутатами и членами Совета Федерации. По итогам обсуждения поступило более полутора тысяч оформленных предложений, обобщенных по направлениям и по тематике.

Напомним, что завтра, 21 августа в Госдуме пройдет большое общественное обсуждение предстоящей настройки пенсионной системы. На Охотный Ряд приглашены члены правительства, депутаты, эксперты, представители Пенсионного фонда, эксперты и общественные деятели.