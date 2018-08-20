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Общество

Курбан-байрам 2018: традиции празднования

Фото: pixabay.com
Мусульмане отмечают один из самых главных праздников в исламе – Курбан-байрам (или "праздник жертвоприношения"). Это важная дата, которая отмечается через 70 дней после Ураза-байрама в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Точный день определяется при помощи лунного календаря (согласно которому сейчас идет 1439 год). Так как календарь состоит, как правило, из 354 дней, число, на которое выпадает праздник, постоянно сдвигается.
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В Коране говорится, что ангел Джабраил во сне предстал перед Ибрахимом и поведал ему волю Аллаха: он должен принести в жертву своего сына. Ибрахим покорился, на месте, где, как считается, сейчас стоит Мекка, он начал готовиться к ритуалу. Сын его был послушным, он молился и плакал, но не выказывал сопротивления. И вот, казалось бы, сейчас наступит этот момент… Но жертвоприношения не произошло. Это было испытание от Аллаха, сможет ли человек отдать самое дорогое.

Фото: GLOBAL LOOK press

В итоге в роли жертвы выступил баран, а Ибрахим в награду за свою верность получил счастливое рождение второго сына.Отсюда и происходит традиция приносить в жертву баранов (или же коров, верблюдов, коз, овец). Жертва должна быть молодой и здоровой, без каких-либо физических изъянов.  Ее кладут на землю, головой в сторону Мекки, и, как правило, произносят фразу "Во имя Аллаха, Аллах велик!". После мясо варится и употребляется в пищу. Шкуры жертвенных животных могут быть отданы в мечеть.

Пророк Мухаммед говорил, что в момент Суда принесенное в жертву животное ляжет на чашу совершенных добрых дел, его кровь очищает души верующих.В день праздника следует встать рано утром, совершить ритуальное омовение-гусль, одеться в чистую одежду и  отправиться в мечеть на утреннюю молитву. После возвращения домой верующий вновь идут в мечеть или в специально место, где будет произнесена проповедь (хутба). После этого и приносится жертва.Традиции и ритуалы уходят корнями в глубину веков. Мусульмане пронесли их через годы и по сей день бережно хранят.

Фото: GLOBAL LOOK press

Разумеется, празднование будет проходить и в Москве и соберет десятки тысяч верующих. В связи с этим следует помнить, что рядом с мечетями перекроют некоторые улицы. Сообщается, что с 4 до 11 часов утра близ Московской соборной мечети будет остановлено движение транспорта на улицах Дурова, Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Мещанской, Гиляровского (от Карельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (от проспекта Мира до улицы Гиляровского), а также на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект.

У Исторической мечети остановят движение на Большой Татарской улице, Старом и Малом Толмачевском переулках, Климентовском и Озерковском переулках, а также на Минской улице. В Бутово с 5 до 9 часов утра предусмотрено ограничение движения от улицы Академика Глушко до улицы Грина. А У мечети "Ярдям" будет перекрыта крайняя левая полоса улицы Хачатуряна и временно отменена остановка общественного транспорта "Новый Иерусалим".

20 августа 2018, 21:30

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