Поведение Путина на свадьбе удивило музыканта

Президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Известие о торжестве само по себе стало поводом для обсуждений, однако рассказы о мероприятии способны удивить не меньше. Музыкант, которому довелось побывать на свадьбе, поведал, что российский лидер на празднике раскрылся с иной стороны.



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