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Общество

Поведение Путина на свадьбе удивило музыканта

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Druzhinin
Президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Известие о торжестве само по себе стало поводом для обсуждений, однако рассказы о мероприятии способны удивить не меньше. Музыкант, которому довелось побывать на свадьбе, поведал, что российский лидер на празднике раскрылся с иной стороны.
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Вместе с президентом России свадьбу посетил инструментальный дуэт "Баян-MIX", который выступил перед высокопоставленными гостями. Руководитель музыкального коллектива рассказал, что торжество было очень демократичным.

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Не велось никаких разговоров о политике. Гости отдыхали и веселились, позабыв на некоторое время о своих статусах и чинах, передает Пятый канал.

"Меня очень удивило и порадовало то, что Владимир Владимирович знает много языков, причем разговаривает на них без акцента. А вы знали, что он играет на баяне?" – рассказал присутствовавший на свадьбе музыкант Сергей Войтенко. Путин не стал играть на празднике на этом инструменте, однако удивил гостей, станцевав с невестой.

Видео с участием Владимира Путина и Карин Кнайсль взорвало Сеть, став одним из самых популярных. Примечательно, что российский лидер заехал на свадьбу не на короткое время, а пробыл на торжестве полтора часа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин с удовольствием принял приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подтвердил, что по дороге в Берлин Путин совершит заезд в Австрию. Он был приглашен на бракосочетание 18 августа. 

21 августа 2018, 08:27
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Путин надел тулуп и валенки на голое тело

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