Поведение Путина на свадьбе удивило музыканта
Вместе с президентом России свадьбу посетил инструментальный дуэт "Баян-MIX", который выступил перед высокопоставленными гостями. Руководитель музыкального коллектива рассказал, что торжество было очень демократичным.
Не велось никаких разговоров о политике. Гости отдыхали и веселились, позабыв на некоторое время о своих статусах и чинах, передает Пятый канал.
"Меня очень удивило и порадовало то, что Владимир Владимирович знает много языков, причем разговаривает на них без акцента. А вы знали, что он играет на баяне?" – рассказал присутствовавший на свадьбе музыкант Сергей Войтенко. Путин не стал играть на празднике на этом инструменте, однако удивил гостей, станцевав с невестой.
Видео с участием Владимира Путина и Карин Кнайсль взорвало Сеть, став одним из самых популярных. Примечательно, что российский лидер заехал на свадьбу не на короткое время, а пробыл на торжестве полтора часа.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин с удовольствием принял приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подтвердил, что по дороге в Берлин Путин совершит заезд в Австрию. Он был приглашен на бракосочетание 18 августа.
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