Дума создает рабочую группу по настройке пенсионной системы
"Мы с вами по итогам наших слушаний создадим рабочую группу. Она продолжит работу с поправками вместе с профильными комитетами и представителями фракций, а также с представителями гражданского общества", – сказал спикер. По его словам, задачей рабочей группы станет повышение качества нормативно-правового акта.
Во вторник, 21 августа, в Госдуме проходят широкие парламентские слушания по совершенствованию пенсионного законодательства. Для обсуждения актуальных вопросов на Охотный Ряд прибыли в том числе представители региональных законодательных собраний. Также в слушаниях принимают участие представители правительства, экспертного сообщества, общественных организаций.
Открывая обсуждение, Вячеслав Володин отметил, что с момента принятия законопроекта в первом чтении прошел месяц. "Еще где-то месяц мы можем обсуждать законопроект до второго чтения и вносить поправки в законопроект", – сказал законодатель.
Председатель нижней палаты подчеркнул, что широкая дискуссия
по настройке пенсионной системы позволит увидеть плюсы и минусы
нормативно-правового акта, чтобы законодатели смогли до конца обсуждения
документа внести в него поправки, улучшить его качество.
Напомним, что предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства Дума приняла в первом чтении 19 июля. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.
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