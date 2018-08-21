Дума создает рабочую группу по настройке пенсионной системы

По итогам парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы в Госдуме будет создана рабочая группа. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, она будет работать с поправками, которые поступают ко второму чтению соответствующего законопроекта.



прочитано 668 раз