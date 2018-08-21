Украина опозорилась во время открытия консульства

Киев очередной раз опозорился на государственном уровне. В Хорватии прошло торжественное открытие украинского консульства, на табличке которого название страны написали в неправильном склонении.

На табличке у входа в офис дипломатического ведомства написано по-украински: "Почетное консульство УкраинА в Хорватии". Однако ни почетный консул Ивица Пирич, ни другие официальные лица не отреагировали на казус.

На мероприятии присутствовали жена украинского президента Марина Порошенко, глава МИДа страны Павел Климкин и премьер-министр Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Ничего удивительного в этом нет. Президент Украины Петр Порошенко не раз демонстрировал свою безграмотность. Он трижды ошибался в первой строчке гимна Украины, цитируя ее на своей странице в соцсети.

А недавно лидер Незалежной удивил незнанием истории: президент заявил, что князь Владимир, оказывается, крестил не Русь, а Украину. В Украинской православной церкви до сих пор в шоке от такого казуса.





Настоятель киевского храма апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипий (Светличный) напомнил главе государства, что 28 июля (в этот день Порошенко сделал заявление о Владимире) испокон веков отмечается праздник Крещения всей Руси.