Эксперты оценили настройку пенсионной системы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил сегодняшние общественные слушания по настройке пенсионной системы в нужное русло и дал возможность высказаться не только политикам всех уровней, но и экспертному сообществу. Дискуссия на Охотном Ряду продолжалась четыре с половиной часа.

За это время возможность публично озвучить свою точку зрения на крайне важную проблему получили все – депутаты, члены правительства, общественные деятели, представители регионов и эксперты. Один из них – политолог Дмитрий Фетисов – отметил роль спикера Госдумы, который открыл дискуссию и задал ей тон.

"Володин направил слушания в нужное русло, задавая экспертам вопросы о том, можно ли пойти другим путем и можно ли это сделать позже", – поделился наблюдением Фетисов.

Он также указал на несколько важных моментов. В частности на то, что по итогам слушаний сформирована масштабная рабочая группа, которая будет готовить предложения ко второму чтению резонансного законопроекта об изменении пенсионной системы.

Также, по мнению политолога, на слушаниях были максимально охвачены все экспертные институты, специализирующиеся на этой теме, а их представители получили полноценную возможность высказаться. Фетисов отметил, что эксперты единогласно утверждают – другого пути сохранить пенсионную систему нет, имея в виду предложенные правительством изменения.





Дмитрия Фетисова, как он выразился, удивил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. "Понимая всю непопулярность реформы, он не прячется от нее и готов работать над ней. Видимо, это связано с пониманием им эффективности слушаний и желанием работать с Госдумой в одном ключе", – заявил Фетисов.

Главной задачей сегодняшних слушаний политолог Антон Хащенко назвал перевод дискуссии из эмоционального состояния в режим конкретики.





Дискуссию на Охотном Ряду эксперт назвал содержательной и отметил изначальный послы спикера Вячеслава Володина к ее участникам: может ли государство поступить иначе, подошли ли мы к черте или еще есть время, есть ли реальная альтернатива?

Очевидно, утверждает Хащенко, что альтернативы изменениям, предложенным правительством, нет. Эксперт не исключил, что дальнейшей обсуждение этой темы приведет к принятию целого пакета законов, а не только того, который внес кабмин.





"Очень хорошо, что Дума задействовала формат парламентских слушаний на полную катушку. Не очень себе представляю какую-ту иную площадку для такого разговора. А он определенно должен был состояться", – резюмировал политолог.

Выступивших на слушаниях в Госдуме ораторов политолог Алексей Мухин разделил на тех, кто указывает на необходимость решения проблемы для балансировки бюджета и тех, кто апеллирует, в основном, к эмоциональной аргументации. Выступления экспертов Мухин назвал более аргументированными, чем речи политиков.





Политолог посетовал на то, что правительство на столь масштабном мероприятии было представлено слабо, но при этом отметил заслуги главы Минтруда Максима Топилина, выступившего с большой речью. "На слушаниях кабмин "отсутствует" - власть в руках экспертов", – указал Мухин.

Сегодня, 21 августа в Госдуме прошли масштабные слушания по настройке пенсионного законодательства, они продолжались четыре с половиной часа. Депутаты, представители региональных властей, эксперты, общественные деятели, члены правительства, политики всех ключевых партий обсуждали предложенные кабмином изменения.





Открывая большую встречу, спикер Думы Вячеслав Володин сказал, что широкое обсуждение этой темы поможет снять напряжение в обществе. Учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с политическими фракциями было принято решение расширить формат мероприятия и пригласить на него все заинтересованные стороны.

В зале пленарных заседаний на Охотном Ряду не хватило место всем желающим принять участие в слушаниях: многие следили за дискуссией у больших мониторов в фойе Госдумы.

Обсуждение в таком расширенном формате проходило в Госдуме впервые. В июне 2018 года правительство предложило внести изменения в пенсионное законодательство. Предложенный кабмином законопроект Дума приняла в первом чтении 19 июля. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.