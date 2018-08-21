Украинцы разоблачили ложь Киева о Крыме

Украинцев более четырех лет кормят ложью по поводу ситуации в Крыму. В частности, народ пытаются убедить в том, что на полуострове нет туристов.

Пропаганда Киева не имеет ничего общего с реальным положением дел. А украинцы будто и не хотят знать правду, веря "данным" официальных властей. В том числе и сообщениям о "провале" туристического сезона в Крыму, пишет украинский политтехнолог Михаил Подоляк.

"Сплошная ложь, завернутая в патриотизм. "Крым почти утонул, наших туристов там нет". Со всех щелей. Вся эта ложь в несколько слоев означает только одно – правящие ребята хотят добрать возможное и удачно спрыгнуть отсюда", – делает вывод эксперт.

Украинские власти постоянно рассказывают, что поток туристов в Крым снижается. На самом же деле очереди в пограничном Чонгаре только растут. Подоляк рекомендует читателям проехаться на поезде Киев-Новоалексеевка до конечной станции. Там они собственными глазами смогут увидеть людской поток, занимающий места в такси до Чонгара.

Если и этого скептикам недостаточно, эксперт предлагает пораспрашивать крымских таксистов. Они подтвердят, что почти вся индустрия частного извоза заточена на "крымские переходы", и перевозчики ставят рекорды, пишет Подоляк в статье для издания "Главред".

Власти Крыма, в свою очередь, сообщают, что украинские туристы едут на полуостров, несмотря на искусственные препоны, создаваемые киевскими властями. "Турпоток растет в принципе, в том числе из Украины. Здесь всегда были рады украинским туристам и будут рады", – сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Крым с начала года уже посетили свыше 800 тысяч туристов с Украины, передает РИА Новости.