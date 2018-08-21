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Общество

Развеян самый главный миф об изменах

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Ученые опровергли миф о том, что изменяют в браке чаще "не нагулявшиеся" партнеры. Исследователи установили, что склонность человека к адюльтеру объясняется особыми чертами характера.
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Некоторые люди имеют тенденцию изменять с большей вероятностью. К такому выводу пришли исследователи из Университета Квинсленда. В частности, люди, у которых было больше сексуальных партнеров в прошлом, склонны к поискам новых – им требуется опробовать приобретенные в этой области навыки.

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Кроме того, в "группе риска" оказались импульсивные люди. Они изменяют просто потому, что не продумывают ситуацию, а просто следуют своим мыслям и эмоциям. А основными причинами измен ученые назвали охлаждение к партнеру или слабую удовлетворенность отношениями.

В то же время, как выяснилось, на верность практически не влияют продолжительность и глубина отношений, приводит данные исследования "Росбалт" со ссылкой на британскую Independent.

Ранее Dni.Ru писали, что у представителей сильного пола причина измены, когда все хорошо в семье, как правило, только одна. Мужчине попросту хочется новых острых ощущений. При этом ловелас искренне не допускает мысли, что его обман всплывет наружу, и надеется, что роман вне семьи останется тайной. 

У женщин причиной измены зачастую становится  желание освежить сексуальность, месть неверному супругу или неудовлетворенность его внешними данными.

Автор: Андрей Евлампиев21 августа 2018, 18:19
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