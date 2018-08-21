Развеян самый главный миф об изменах
Некоторые люди имеют тенденцию изменять с большей вероятностью. К такому выводу пришли исследователи из Университета Квинсленда. В частности, люди, у которых было больше сексуальных партнеров в прошлом, склонны к поискам новых – им требуется опробовать приобретенные в этой области навыки.
Кроме того, в "группе риска" оказались импульсивные люди. Они изменяют просто потому, что не продумывают ситуацию, а просто следуют своим мыслям и эмоциям. А основными причинами измен ученые назвали охлаждение к партнеру или слабую удовлетворенность отношениями.
В то же время, как выяснилось, на верность практически не влияют продолжительность и глубина отношений, приводит данные исследования "Росбалт" со ссылкой на британскую Independent.
Найдена главная причина женской измены. Спорим, вы не догадаетесь? https://t.co/sjyTGCSpK1 #измена pic.twitter.com/rMIkx1MMqd— женский журнал (@milayaya_ru) 22 августа 2017 г.
Ранее Dni.Ru писали, что у представителей сильного пола причина измены, когда все хорошо в семье, как правило, только одна. Мужчине попросту хочется новых острых ощущений. При этом ловелас искренне не допускает мысли, что его обман всплывет наружу, и надеется, что роман вне семьи останется тайной.
У женщин причиной измены зачастую становится желание освежить сексуальность, месть неверному супругу или неудовлетворенность его внешними данными.
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