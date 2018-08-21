На Украине готовят дело о госизмене Порошенко

Генпрокуратуру Украины обязали начать расследование по делу о государственной измене президента страны. Решение принял Печерский районный суд.

Новость сообщил на своей странице в соцсети Facebook депутат Верховной рады Виталий Куприй. По его данным, 14 августа суд вынес постановление, которым обязал Генеральную прокуратуру расследовать преступления президента Порошенко. Кроме главы государства, по делу могут проходить начальник Генштаба Муженко и экс-министр обороны Гелетей.

Как пишет нардеп, расследование касается виновных в Иловайской трагедии и Дебальцевском котле. В деле речь идет о дезертирстве и преступных приказах генералов, их непрофессионализме и равнодушии, а также покрывательстве этих преступлений военными прокурорами.

Куприй также призывает привлечь к ответственности тех, кто решил проводить парад в августе 2014 года – тогда как в этой технике остро нуждались ВСУ. Ранее Куприй сообщал, что Служба безопасности страны ведет расследование дела о государственной измене, основным фигурантом которого является Петр Порошенко.

Напомним, 14 августа на сайте Генпрокуратуры Украины опубликован отчет о результатах расследования Иловайской трагедии. Как сообщили в Киеве, документ уже передан в Международный уголовный суд в Гааге. Украинские войска попали в котел в Иловайске летом 2014 года. По разным данным, погибли около тысячи украинских военных и боевиков так называемых "добровольческих батальонов".