Раскрыт главный секрет эротических фантазий

Спасти брак от разрушения могут эротические фантазии с участием вашего партнера. Мысли о сексе со второй половиной укрепляют отношения, установили израильские ученые.

Мечты о сексе с посторонними людьми могут дать новый стимул интимной жизни пары. А вот эротические фантазии с участием партнера благотворно влияют на весь спектр отношений, утверждают психологи Междисциплинарного центра в Герцлии.

До последнего времени было мало данных о том, как сексуальные фантазии влияют на отношения. Исследователи признавали, что они могут оказывать стимулирующее воздействие, освежая совместную жизнь – но приходили к таким выводам, основываясь на умозрительных заключениях.

Израильские ученые впервые провели клинические исследования. На протяжении шести недель участники исследования – всего 100 пар – вели дневники. Они указывали частоту фантазий о партнере, частоту появления желания заняться с ним сексом, положительные и отрицательные мысли и ощущения. Как выяснилось, такие мечты не только повышают привлекательность партнера – отношения в целом воспринимаются как более ценные и значимые.

Как отмечают исследователи, грезы об интиме с другими людьми могут дать новый сексуальный стимул. Однако фантазии с участием собственного партнера лучше влияют на отношения в долгосрочной перспективе.

События эротических фантазий происходят в воображаемом мире, но оказывают влияние на мир настоящий, заключают авторы исследования. Мысли о сексе с партнером усиливают половое влечение в паре. По мнению ученых, такие фантазии могут быть инструментом, который позволит получать удовлетворение в длительных интимных отношениях, а также сократить количество ситуаций, которые вредят паре, пишет Personality and Social Psychology Bulletin.