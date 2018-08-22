Знаменитый киллер похвастался снимками от "президентского фотографа"

Киллер из ОПГ 90-х Алексей Шерстобитов по прозвищу Леша-Солдат рассказал о друге-фотографе. Кадры, о которых идет речь, размещены в соцсетях. На одном снимке киллер стоит в обнимку с фотографом, на другом сидит один, передает Ura.ru.
Шерстобитов поблагодарил товарища и заявил, что тот якобы является сотрудником Первого канала. "Ему доверяли съемки на самом высоком уровне", – подчеркнул он. Впрочем, эта информация не нашла подтверждения.
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