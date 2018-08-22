Раскрыт план уничтожения Крымского моста

На Украине строят планы по уничтожению Крымского моста. Намерениями Киева в эфире одного из телеканалов поделился депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, для диверсии в Керченском проливе спецслужбы Незалежной должны работать совместно с исламистами.



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