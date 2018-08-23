Семья объявила о смерти Сергея Скрипаля

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаруженные в тяжелом состоянии в английском городке Солсбери, до сих пор находятся на территории Великобритании. И если о наследнице беглого разведчика в СМИ появляются хоть какие-то данные, то сам он давно пропал из поля зрения общественности. Племянница мужчины Виктория Скрипаль опасается, что его нет в живых.

Дочь Сергея Скрипаля Юлия после выздоровления успела записать специальное видео для СМИ и даже несколько раз поговорить по телефону с родственниками. Сам бывший сотрудник ГРУ как в воду канул. Его племянница опасается, что британские власти попросту не могут показать его общественности.

"Не дай бог, но тут либо его нет в живых, либо он в таком состоянии, что вообще показывать нечего", – цитирует "Московский комсомолец" Викторию Скрипаль. Еще один вариант – мужчина мог отказаться выступать перед публикой. Однако, напомнила племянница экс-разведчика, британские власти не прислушиваются к мнению тех, кого используют для своих политических проектов. "Здесь, мне кажется, как с Литвиненко – демонстрация бы состоялась, если бы было что демонстрировать", – отметила Виктория Скрипаль.

В России осталась мать Сергея Скрипаля Елена, которая очень ждет хоть какой-то весточки. "Я каждый день слышу от бабушки: "Сделайте так, чтобы он позвонил, чтобы он вернулся". Если раньше она была просто в неведении, то сейчас ей дали надежду, но не дали сына. Она страдает из-за того, что не может ни увидеть его, ни хотя бы услышать", – рассказала племянница перебежчика.

Юлия Скрипаль в одном из телефонных разговоров с Викторией пообещала, что мужчина позвонит "на днях", когда из его горла извлекут трубку для дыхания. У племянницы Сергея Скрипаля сложилось впечатление, что девушку держат в Британии насильно. "Мне кажется у нее все равно руки связаны, хоть она и говорит, что свободна", – отметила Виктория.