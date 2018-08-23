В московском метро вернут оплату жетонами

Многие москвичи и гости столицы успели забыть, что когда-то, чтобы попасть в подземку, нужно было расплатиться специальным жетоном. Для тех, кто сохранил эти воспоминания, Московский метрополитен подготовил сюрприз – коллекционные жетоны с функционалом карты "Тройка".

Они выпущены ограниченным тиражом и будут разыгрываться среди пользователей аккаунтов столичного транспорта в соцсетях, передает сетевое издание m24.ru. Теперь проезд в городе можно оплачивать с помощью карточек, брелоков, браслетов и жетонов.