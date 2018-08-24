Миллионы от Минобороны: судимость Васильевой не мешает богатеть ее отцу

Николай Васильев продолжает зарабатывать на строительной "дочке" Министерства обороны России. Судимость дочери Евгении ничуть не помешала обогащению бизнесмена.

Сотрудничество отца скандально известной экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой с военным ведомством не прекращается. Судимость бывшей сотрудницы "Оборонсервиса" не стала этому помехой.

Фирма "ОКС 01", совладельцем которой является Николай Васильев, заключает с ведомством многомиллионные контракты, причем на особых условиях. Недавно она получила право на поставку кабельной продукции Главному военно-строительному управлению №5 на 21,8 миллиона рублей.

По условиям конкурса фирма-победитель должна поставить заказчику почти 80 километров оптических кабелей. Однако обстоятельства выглядят странно: единственным участником тендера оказалась компания Васильева. Из-за отсутствия других претендентов торги признали несостоявшимися и решили заключить контракт с "ОКС 01".

Евгения Васильева – фигурант так называемого дела "Оборонсервиса". Ее признали виновной в хищении в особо крупном размере. Свидетелем по делу проходил и бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Чиновник лишился должности, а Васильева провела некоторое время в колонии. Скандал завершился свадьбой его участников, что вызвало возмущение общественности.

Упомянутый контракт с военным ведомством – далеко не единственный для "ОКС 01". В январе этого года фирма заключила похожее соглашение с Минобороны на меньшую сумму – 9,6 миллиона рублей.

Активно сотрудничала компания с военным ведомством и в то время, когда слушалось дело "Оборонсервиса". Они были более скромными – на 1,6 миллиона рублей в 2015-м и 11,6 миллиона в 2016-м, пишет Life.ru.