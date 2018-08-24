Шокирующая версия гибели группы Дятлова

Любовный треугольник мог стать причиной гибели туристов на перевале Дятлова. По версии уральского исследователя, в группе разгорелся конфликт из-за женщины.

Руководитель туристической группы Игорь Дятлов был влюблен в Зинаиду Колмогорову, которая также участвовала в походе. У девушки завязались отношения с другим туристом – Юрием Дорошенко.

Незадолго до того как группа отправилась покорять перевал, Колмогорова и Дорошенко расстались. Игорь взял Зинаиду в поход – возможно, планируя сделать ей предложение руки и сердца. Вероятно, он рассчитывал, что путешествие поможет наладить контакт с девушкой. Согласился руководитель группы и на участие Юрия – считая, видимо, что тот уже не представляет опасности.

В день, когда произошла трагедия, туристы отмечали день рождения Семена Золотарева. Разгоряченные алкоголем Дятлов и Дорошенко начали выяснять отношения и подрались. Остальные стали разнимать их и повалили неосмотрительно поставленную на склоне горы палатку, оставшись без укрытия в 30-градусный мороз, пытается восстановить события уральский исследователь Валентин Дегтерев. Он считает, что холод вкупе с травмами, полученными во время драки, и погубил туристов, пишет Ura.ru.

Напомним, группа туристов из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки: по неизвестным причинам они разрезали ее ночью и спешно покинули убежище. Место, где произошла трагедия, назвали перевалом Дятлова. Версии до сих пор выдвигаются самые разные – вплоть до атаки инопланетян.