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Общество

Жалкий клоун: Зеленский довел до тошноты зрителей

Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Украинский комик, актер и русофоб Владимир Зеленский вызвал шквал критики. Под промороликом нового сезона сериала "Слуга народа" много гневных комментариев.
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Зеленский играет в сериале роль учителя истории, внезапно ставшим президентом Украины. Во фрагменте третьего сезона сериала он обращается государственным служащим, поздравляя их Днем Независимости.

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"На этих часах имена тех людей, кто погиб на Майдане. Имена тех, чье имя в борьбе за независимость остановилось навсегда. Я бы очень хотел, чтобы вы, принимая каждый раз законы или отпуская бандитов под залог, беря или давая взятки, или жонглируя тарифами, смотрели на эти часы и помнили, благодаря кому вы здесь, для чего и надолго ли", – говорит герой Зеленского, но чиновники, судя по лицам, не очень-то рады такому подарку.


Не понравился ролик и пользователям YouTube. Самый мягкий комментарий гласит: "Зеленский, придет время твое для очередного "переобувания". Жалкий клоун﻿".

Стоит отметить, что актер – частый гость в нашей стране, он снимается у российских режиссеров, а в перерывах издевается над защитниками Донбасса и обливает грязью Россию.

Скрин: youtube.com

"Я нахожусь в сердце России – если у нее, конечно, осталось сердце", – вот такую фразу позволил себе Зеленский в интервью, которое давал, находясь в Москве. Все помнят и финансовую поддержку, оказанную бывшим кавээнщиком нацбатальону "Донбасс", участвовавшему в силовой операции на востоке Украины.

Автор: Александр Комаров24 августа 2018, 15:25

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