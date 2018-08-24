Маккейн отказался лечить рак мозга

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своей непримиримой позицией в отношении России, отказался от лечения рака мозга, передает RT. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте политика. Жена Маккейна на своей странице в Twitter поблагодарила всех, кто поддерживал ее онкобольного супруга.
I love my husband with all of my heart. God bless everyone who has cared for my husband along this journey. pic.twitter.com/v27sEbboii— Cindy McCain (@cindymccain) 24 августа 2018 г.
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