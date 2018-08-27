Может рухнуть: Останкинская башня согнулась из-за пожара

Степаненко судится с Петросяном Шоу "Голос" Ротару попала в больницу Дом-2 Эксклюзив

Самое читаемое

Имя молодого фаворита Степаненко стало громом среди ясного неба
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Тяжелобольной Началовой потребовалась срочная ампутация груди
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Зареванная Бузова сорвала программу
партнеры
Вторник 28 августа
Лента новостей
21:49
В центре Омска уничтожили старинный дом
21:48
Семья под угрозой: Меган Маркл нашла опасный пример для подражания
21:43
В Instagram произошел крупный сбой
21:36
По Уфе ездил автобус с пьяным водителем
21:29
Женщина на Mercedes протаранила кафе в Волгограде (видео)
21:24
Наркозависимая Кержакова лишилась памяти
21:20
Водитель на Lexus насмерть сбил женщину и пытался скрыться
21:07
В огненном ДТП с тремя грузовиками погиб человек
20:49
В Нижнем Тагиле из больницы сбежал пациент с амнезией
20:48
"Неужели я умру?": госпитализированная Ротару напугала медиков
20:39
Врачи 40 минут пытались спасти выпавшего из окна мужчину
20:32
В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами сбил ребенка
20:13
Рапунцель в купальнике показала округлившийся живот
20:05
В Крыму со скалы сорвалась туристка
19:41
Унижения Зверева в аэропорту попали на видео
19:19
Престарелая жена Солнцева ужаснула внешним видом
18:58
Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"
18:40
"Речная жаба": Лолита удивила видео в купальнике
18:31
Как Москва становится здоровым городом
18:00
Шутки кончились: решение "Газпрома" шокировало Киев
17:52
Как девочка: Пугачева привела в восторг юношеским нарядом
17:50
Пенсионер заживо сгорел в садовом домике в Уфе
17:39
Невезучий уралец сжег три машины
17:16
Черчесов оправдался за "отставку" Акинфеева и Смолова
17:15
Молодые звезды оперы выступят в Москве
16:52
В наказание: Ани Лорак сплавила дочь мужу-изменнику
16:48
Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября
16:33
Названо опасное время сна
16:18
Третий фестиваль Skolkovo Jazz Science: умная музыка в умном месте
16:06
Похорошевшая Кейт Миддлтон вышла в свет после внезапного исчезновения
16:06
Загнанный Макрон мечется между Путиным и Трампом
16:06
Бузова разрыдалась после интимной встречи участников "Дома-2"
16:02
Нину Русланову выписали из больницы
16:00
Увидевшую самозванца в "Пусть говорят!" Мишулину разбил инсульт
15:46
В Крыму гурманов знакомят с перуанской кухней
15:39
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
15:18
Душераздирающий снимок пораженного болезнью Паркинсона Гафта
15:12
"Ухожу навсегда": Агутин прокомментировал развод с Варум
15:04
Хрупкая Арзамасова поразила фигурой в бикини
14:39
Черчесов бесцеремонно выставил из сборной Акинфеева со Смоловым
14:38
В аварии под Сергиевым Посадом погиб человек
14:27
Размазанный Тимати вынудил Киркорова пойти на крайние меры
14:23
Дома под водой: Приморье настигнул сильнейший паводок
14:14
Вологду потрясла загадочная смерть мужчины в реке
14:05
"Лизнули Лизу:" танцы 4-летней дочери Пугачевой обернулись скандалом
14:04
Богачка Успенская зверски обошлась с бездетной дочерью
14:03
В Москве поймали сбежавшего из дурки пациента
13:50
Вся в мать: Волочкова привела несовершеннолетнюю дочь к горячему жеребцу
13:23
"Не выдержит операцию": Поргина вынесла Караченцову приговор
13:16
Звезда Первого канала прошлась по несчастной Зудиной
13:09
Кража телефона привела к массовой высылке мигрантов из России
12:51
Участница "Голоса" заговорила о романе с Агутиным
12:42
Хакеры выложили откровенные снимки Сафронова
12:37
Развод с Питтом превратил Джоли в высохшую мумию
12:33
Банда педофилов жестоко надругалась над ребенком
12:02
Пенсионная повестка "Единой России": от ситуативного реагирования к политике ценностей
11:57
Пелагея потеряла лицо после уколов красоты
11:48
"Там детей били": Успенский отдал дочь в секту
11:45
Страшное ДТП под Волгоградом унесло жизни двух человек
11:37
Степаненко отправила гонца к резвящемуся с молодухой Петросяну
11:25
Свершилось чудо: огромную опухоль Караченцова убивает химия
11:22
29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой
11:19
Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе
11:09
Попрошайка Порошенко получил по зубам в Москве
11:05
Разбитый инсультом Борис Моисеев рассказал об усыновлении ребенка
10:42
Тяжелое решение: Кудрявцева вынуждена оставить новорожденную дочь
10:33
Сбился со счета: рассекречено имя новой любовницы Шнура
10:28
Создана вакцина от самой агрессивной формы рака
10:13
"Отвратительный животик": многодетную Водянову распекли после пятых родов
09:39
Новые санкции: Трамп нанес решающий удар по рублю
09:30
Из шоу "Замуж за Бузову" выгнали красавца из-за флирта с сестрой
09:14
"Лицемерит": Запашный врезал Вайкуле за слова о Крыме
09:03
Шубская решилась показать своего сына
08:46
Скоро покажу всех: Агутин заговорил о других красотках после "измены"
08:30
Пострадавшая Ротару добивает себя лекарствами
08:21
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
18:41
"Ну и мерзость!": Волочкову осудили за страсть с пожилым медиком
17:54
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами
17:28
"Бесстыжая напилась": Настя Каменских оскандалилась на празднике
16:52
Родившая Костенко рассказала о втором ребенке
16:24
Оскорбленная Успенская жестко ответила на обвинения
15:46
Потерявшая память Ротару сделала громкое заявление
15:13
Меган Маркл и Принц Гарри внезапно показали нового малыша
14:42
Малахов жутко перепугал падением в эфире программы
14:07
В Домодедове открыли первую бесплатную карусель
13:45
Богатые и красивые: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда
13:05
Абрамович готов лишиться самого дорогого
12:20
71-летняя Ротару в реанимации перестала узнавать людей
12:15
Агутина поймали за руку с молодой любовницей
11:44
Опухоль мозга унесла жизнь сенатора Джона Маккейна
11:30
Секс-гигант Панин в ажурных чулках беспардонно растопырил срам
10:46
Развод Петросяна и Степаненко признали грязной фальшивкой
10:18
"У тебя язык без костей": Пугачева осадила раскрывшую рот Вайкуле
18:51
Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер
18:15
Сын-фрик Яковлевой показал жуткие травмы
17:41
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
16:45
Страдающая неизвестной болезнью МакSим прервала молчание
16:00
Дочь Ивана Урганта отказалась жить в России
15:48
На юго-востоке Москвы откроется новая линия метро
15:30
Известный российский музыкант умер в 61 год
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Потерявшая память Ротару сделала громкое заявление
Секс-гигант Панин в ажурных чулках беспардонно растопырил срам
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами
71-летняя Ротару в реанимации перестала узнавать людей
"У тебя язык без костей": Пугачева осадила раскрывшую рот Вайкуле
"Лизнули Лизу:" танцы 4-летней дочери Пугачевой обернулись скандалом
Общество

Может рухнуть: Останкинская башня согнулась из-за пожара

Фото: wikipedia.org
Ровно 18 лет назад, 27 августа 2000 года, произошла одна из самых крупных техногенных катастроф в современной истории России – пожар на Останкинской телебашне в Москве. Огонь не могли потушить больше суток, а из-за разрыва стальных тросов внутри башни и ее наклона по столице поползли слухи, что один из главных символов города может рухнуть.
прочитано 3689 раз

Возгорание произошло около трех часов дня в воскресенье, 27 августа. Из окон на высоте более 400 метров повалил дым, потом показалось пламя. Телетрансляция основных российских каналов на Москву и область была остановлена практически сразу. Уже через 15 минут у башни находилось около 40 машин – пожарные расчеты, скорая помощь

Всех, кто находился внутри здания – в студиях, аппаратных, а также посетителей знаменитого ресторана "Седьмое небо" – пришлось срочно эвакуировать. Однако лифты к тому моменту были уже отключены. Что делать? Выход один – спускаться с огромной высоты по лестнице.

Спустя два часа после начала пожара выгорели 25 метров передающих кабелей телеканалов и пейджинговых компаний. К 19:00 не выдержали лифты, которые рухнули с высоты 460 метров. В одном из них находились три человека – замначальника управления Государственной противопожарной службы (УГПС) по Северо-Восточному округу Владимир Арсюков, лифтер Светлана Шкатила и слесарь-ремонтник Александр Шипулин.Все они погибли.

К ночи огонь опустился до уровня 200 метров, сгорели почти все силовые кабели. Еще спустя некоторое время пламя опустилось до рекордной отметки – 120 метров, в то время как верхняя граница огня находилась на уровне 330 метров.

Несмотря на предпринимаемые усилия, пожарным никак не удавалось остановить распространение огня. К утру 28 августа уровень пламени снизился до 160 метров, к пяти часам утра лопнули 50 из 149 опорных тросов. К девяти часам утра, по некоторыми данным, была уничтожена уже половина крепежных тросов.

Фото: GLOBAL LOOK press

Постепенно Останкинская башня начала сгибаться и клониться в сторону района, где расположен Ботанический сад. Наклон был виден невооруженным взглядом.

По Москве сразу же поползли панические настроения: один из главных символов столицы может рухнуть! Страху добавлял тот факт, что фундамент у этого циклопического сооружения практически отсутствовал – его глубина составляла всего лишь 4,6 метра. Учитывая участившиеся в Москве ураганы, люди боялись, что башня, в которой лопнуло более половины тросов, не сможет устоять перед очередным разгулом непогоды.

Локализовать огонь удалось в 12:30 28 августа. К тому моменту у башни работали 32 пожарных расчета. Однако спустя полчаса на высоте 247 метров вновь обнаружили возгорание. Окончательно побороть огонь пожарные смогли в 17:30. Таким образом, возгорание на телебашне продолжался более 26 часов.

Причина произошедшего была установлена довольно быстро - самовозгорание. Выяснилось, что кабели не были рассчитаны на имевшиеся перегрузки. Из-за их перегрева и начался пожар. Кроме того, специалисты выявили нарушения требований противопожарной безопасности. К примеру, шахта, где располагались кабели и фидеры (устройства, которые передают сигнал от передатчика к антенне), не была оснащена автономными системами пожаротушения.


Несмотря на ликвидацию возгорания, панические слухи продолжали гулять по Москве. Согласно опросу ВЦИОМ от 31 августа 2000 года большинство жителей столицы были уверены, что башня рухнет, и предлагали построить новую. Люди говорили, что во время горения температура в башне якобы поднималась до 1500 градусов по Цельсию, а из 149 тросов целыми остались лишь 19.

Однако обследовавшие конструкцию геодезисты поспешили успокоить горожан: отклонение сооружения от оси не превысило предельно допустимой нормы. Преувеличением оказались и разговоры о 1500 градусах. В реальности температура горения не превышала 500 градусов, и на устойчивости конструкции сооружения это никак не сказалось. Что касается стальных тросов, то они, объясняли специалисты, не влияют на устойчивость башни, а служат для создания напряжения внутри сооружения, придавая ему эластичность.

Приводились слова автора проекта телебашни – инженера Николая Никитина. "Гарантирую, триста лет простоит. А если не верите, приходите через три столетия и увидите сами!" – как-то говорил конструктор. Сооружение строилось в расчете на то, что оно сможет выдержать землетрясение силой до восьми баллов, которых в столице не наблюдалось на протяжении всей ее истории.

Несмотря на царившие в те дни пессимистические настроения, было принято решение восстановить уникальное сооружение. И по сей день эффектно возвышающаяся над столицей башня является одним из главных символов города, неотъемлемой частью его панорамы.

Автор: Иван Поляков27 августа 2018, 22:00

комментарии

Политика

Загнанный Макрон мечется между Путиным и Трампом
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Страшные тайны: подкаблучник Билл Клинтон
Меркель дали посмотреть на войска Путина

Шоу-бизнес

Семья под угрозой: Меган Маркл нашла опасный пример для подражания
Наркозависимая Кержакова лишилась памяти
Популярная телеведущая оказалась инфицирована
"Неужели я умру?": госпитализированная Ротару напугала медиков

Проишествия

Скандально известную модель задушили в собственной спальне
Киев нашел способ вызвать "землетрясение" в Кремле
Очередной позор: в Киеве танк протаранил грузовик
Больная раком невеста умерла на собственной свадьбе

Lifestyle

Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами

Пользователи Сети не остались равнодушны
Шоу-бизнес

Шубская решилась показать своего сына

Сына Овечкина нельзя долго прятать от публики
Шоу-бизнес

"Лизнули Лизу:" танцы 4-летней дочери Пугачевой обернулись скандалом

Народ в шоке от подхалимажа
Шоу-бизнес

Как девочка: Пугачева привела в восторг юношеским нарядом

Примадонна сфотографировалась с поклонниками

Гороскоп

Фриске легла под нож хирурга из-за сестры
Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября
Новая любовница Петросяна стала последней каплей для Степаненко
Совет на выходные

Фоторепортажи

Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"
29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой
Богатые и красивые: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда
Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер

Спорт

Черчесов оправдался за "отставку" Акинфеева и Смолова
Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе
Тарасова резко высказалась о демарше Сотниковой
Теряющий память Шумахер рыдает в инвалидном кресле

Регионы

Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru