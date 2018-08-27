Последняя неделя лета ошарашит москвичей аномальной жарой

Синоптики заявили, что последняя неделя лета в российской столице будет аномально жаркой. Воздух в Москве может прогреться до +29 градусов.

В понедельник эти показатели превысят норму примерно на девять градусов. Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за высокой пожароопасности. Стоит отметить, что синоптики сделали прогноз и на День знаний. 1 сентября в столичном регионе ожидаются дожди, а температура воздуха составит около 20 градусов выше ноля, передает НСН.