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Обошлись без рыбалки: Путин устроил отпуск в горах

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Минувшие субботу и воскресенье президент России Владимир Путин предпочел посвятить отдыху. Оставив все дела в Москве, глава государства приехал в Туву. Но прибыл не один: компанию ему составили министр обороны Сергей Шойгу и глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.
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Об уикенде президента рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, глава государства отдыхал на Енисее. "Походил по горам, полюбовался красотами. Это был туризм такой, я бы сказал, видовой, природный туризм", – пояснил Песков.

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Помимо Сергея Шойгу и Александра Бортникова, президента сопровождал директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев, а также глава Тувы Шолбан Кара-оол. По словам Пескова, пресс-служба президента уже в ближайшие дни опубликует кадры поездки Путина.

Стоит отметить, что глава российского государства ранее уже выбирал республику местом отдыха. В прошлом году Владимир Путин был в Туве с 1 по 3 августа. Тогда его также сопровождали министр обороны и глава республики. Кроме них компанию президенту составил Виктор Зимин – руководитель Хакасии.


В те несколько дней Владимир Путин успел порыбачить в Енисее, погулять по горам, поездить на квадроцикле. Как рассказывал Дмитрий Песков, глава государства пару часов пытался поймать щуку. Сначала рыбе удавалось уйти, но президент все же добился своего.

Как отмечал Зимин, отдыхающие сами добывали себе пропитание. "Здесь много дичи и рыбы", – рассказал чиновник. По его словам, Путин и компания готовили уху, щучьи котлеты и другие блюда.

Автор: Иван Поляков27 августа 2018, 17:08

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