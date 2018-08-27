Отдохнувший на природе Путин восхитил россиян

Российские телеканалы показали видео отдыха президента Владимиру Путина в Туве. Глава государства в компании с министром обороны и главой ФСБ посетили республику в минувшие выходные.

Во время отдыха президент, руководители Минобороны и ФСБ Сергей Шойгу и Александр Бортников, директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол прогулялись по лесу, побывали в горах и совершили прогулку на катере.

Корреспондент "Комсомолки" Дмитрий Смирнов опубликовал к себя в Twitter фотографии отдыха Путина с таким заголовком: "А в честь вот этого кустика назовем следующую секретную ракету": Путин и Шойгу в Тыве".

«А в честь вот этого кустика назовем следующую секретную ракету»: Путин и Шойгу в Тыве pic.twitter.com/MtdqD7mKMF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2018

Подписчики журналиста тут же откликнулись: "Великий человек на великолепной природе", "Не какие-то Мальдивы или Багамы,а наша,русская,суровая и прекрасная природа!"





Рыбалки, как в прошлом году, на этот раз не было. Тогда Владимир Путин и его спутники тоже побывали местах, где редко ступает нога человека, они сами готовил себе еду.





Во время отдыха рядом с президентом были министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол. На своей странице "ВКонтакте" Кара-оол написал, что гордится тем, что глава государства получил здоровый тувинский загар и набрался энергии у природы.





А пресс-секретарь главы Хакасии Николай Денисов рассказал со ссылкой на слова Зимина, что президент и главы регионов во время отпуска в Сибири питались тем, что добывали в реке, готовили очень вкусные и нежные щучьи котлеты, уху и другие блюда.