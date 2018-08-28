Грудинина нелепо оправдали за "барские запросы"

Депутат Госдумы VII созыва Юрий Афонин прокомментировал информацию о райдере Грудинина. Он заявил, что бывший кандидат в президенты не просил себе VIP-встречу в аэропорту, а также роскошные номера в отеле и две машины марок Mercedes или Lexus, водителей и охрану.

Чиновник заверил, что в КПРФ нет райдеров, поэтому Грудинин якобы скромно пользуется положенными ему благами. Происходящее Афонин объяснил черным пиаром, передает телеканал "360".