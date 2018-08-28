Банк "Советский" объявлен банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банк "Советский" банкротом. Тем самым был удовлетворен иск Центрального банка России, передает телеканал "360".
"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", – говорится в заключении суда. Напомним, что Центробанк направил заявление о признании банка "Советский" банкротом 16 июля.
Актриса рассказала о настроении
Непризнанный сын Спартака Мишулина бьется в припадке
В театре имени Ермоловой актрисе приготовят замену
Певец опубликовал снимок с шоу в Instagram