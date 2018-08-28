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Общество

Россия довела НАТО до истерики масштабными учениями

Фото: mil.ru
Наша страна готовится провести учения "Восток-2018". В Северо-Атлантическом альянсе заявили, что таким образом Россия демонстрирует подготовку к "масштабным конфликтам".
прочитано 906 раз

Официальный комментарий НАТО выдержан в довольно агрессивной манере, не принятой в дипломатическом мире. Это выдает истерику ответственных лиц либо тех, кто данную речь составлял.

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"Учения "Восток-2018" демонстрируют сфокусированность подготовки России к масштабным конфликтам, что вписывается в картину, которую мы наблюдали ранее, – более решительная Россия, значительно увеличивающая свои военный бюджет и военное присутствие", – цитирует исполняющего обязанности представителя альянса Дилана Уайта ТАСС. Также известно, что военных атташе стран НАТО пригласили наблюдать за данными маневрами.

Уайт подтвердил, что альянс намерен тщательно следить за ними. При этом он добавил, что детали того, как именно анализируются разведданные, засекречены. Кроме того, собеседник отметил, что при проведении учений Россия не обязана соблюдать нормы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по информированию о маневрах и приглашению на них зарубежных наблюдателей. Дело в том, что наши войска будут действовать за пределами сферы ответственности организации.

В свою очередь в Госдуме призвали страны Запада "не пугаться" маневров "Восток-2018", поскольку все делается исключительно в целях самообороны. "Россия совершенствует Вооруженные силы… Мы должны уметь защищать свою прекрасную Родину… Сейчас пришло время провести учения на Дальнем Востоке. Вооруженные силы должны уметь выполнить задачи по своему предназначению, нам надо оценить их возможности, проработать вопросы взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления. Это можно сделать только в рамках учений – таких, как "Восток-2018", – цитирует первого зампреда комитета Госдумы по обороне Андрея Красова НСН. Также он напомнил, что масштабные учения пройдут на фоне попытки НАТО разместить систему ПРО в Южной Корее.

Участие китайских военнослужащих во внутренних российских военных маневрах свидетельствует о расширении взаимодействия двух государств во всех сферах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Самые масштабные с 1981 года военные учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября в России и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, в них примут участие почти 300 тысяч военнослужащих, а также более тысячи летательных аппаратов. 

Автор: Людмила Фоканова28 августа 2018, 16:23
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