Тело певицы Ареты Франклин выставили в музее в золотом гробу

Тело легендарной западной певицы Ареты Франклин было помещено в позолоченный гроб и на два дня выставлено в Музее истории афроамериканцев Чарльза Райта в Детройте, передает издание Mirror. Сделано это было для того, чтобы поклонники успели попрощаться с исполнительницей до того, как ее предадут земле.

Напомним, Арета Франклин скончалась в своем доме в возрасте 76 лет. На протяжении длительного времени она боролась с раком поджелудочной железы. Певица была первой женщиной, чье имя появилось в Зале славы рок-н-ролла. Ее прозвали Королевой соула, а критики признали величайшей в истории певицей.