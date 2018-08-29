Степаненко судится с Петросяном Шоу "Голос" Заявление Путина о пенсии Дом-2 Эксклюзив

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Общество

Володин: поправки президента сделают законопроект по пенсиям максимально справедливым

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Предложенные президентом поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин после сегодняшнего обращения главы государства к россиянам.
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Председатель Думы подчеркнул экономическую необходимость предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство.

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Путин поддержал предложения "ЕР" по пенсиям

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По его словам, президент своими предложениями выносит на первый план реальный рост уровня жизни и пенсий как нынешних, так и будущих пенсионеров.

Спикер отметил, что глава государства выступает за сохранение льгот и дополнительной поддержки граждан предпенсионного возраста.

Главное – все изменения будут производится постепенно и позволят людям адаптироваться к новой жизненной ситуации. Это то, чего ждут наши граждане, и президент их услышал.

Володин особо выделил справедливость предложений президента снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

Спикер также сообщил, что на 31 августа в Госдуме пройдет заседание рабочей группы, созданной по итогам масштабных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства. В новую структуру вошли депутаты Думы, представители правительства, Совета Федерации, Счетной палаты, общественные и научные деятели, эксперты.

Владимир Путин. Кадр youtube.com

Президент Владимир Путин обратился сегодня, 29 августа к гражданам России и озвучил свою позицию по вопросу настройки пенсионного законодательства. В частности, он предложил смягчить параметры предлагаемых правительством изменений. По его словам, для женщин уйти на пенсию должно быть возможно не в 63 года, а в 60 лет.

Предложения Путина прокомментировали в правительстве. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что они требуют от кабмина особой ответственности и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой в максимально короткие сроки представить предложения по реализации пенсионных инициатив Путина.

А в руководстве "Единой России" отметили, что президент поддержал предложения, сформулированные ранее партией по результатам широкого обсуждения этой темы в регионах.

Напомним, что 19 июля, перед уходом в отпуск, депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. По инициативе спикера Вячеслава Володина, было решено не спешить с окончательным принятием документа, а обсудить его в регионах.

Автор: Александр Комаров29 августа 2018, 15:11

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